Lavoro: in Italia costo medio orario di 29,4 euro, tre volte quello di Bulgaria e Romania

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Grandi divari separano i Paesi dell’Unione europa in tema di costo orario medio del lavoro: se la media Ue è di 30,5 euro (34,3 euro nell’intera area dell’euro), Bulgaria e Romania sono lontane con 8,2 euro e 9,5 euro. In cima alla graduatoria Lussemburgo (50,7 euro). E l’Italia? Poco sotto la media con 29,4 euro, un valore che è 3-4 volte più alto rispetto ai due Paesi dell’Est europeo meno cari.

Il confronto con i vicini europei

Se si estende l’analisi ai Paesi più vicini per tipologia all’Italia si scopre il costo del lavoro è decisamente più competitivo in Spagna (23,5 euro) e in Portogallo (16,1 euro), mentre vola a 39,5 euro in Germania e a 40,8 euro in Francia.

Loading...

I settori

I lavoratori dell’industria sono quelli che costano di più: il costo orario del lavoro è stato di 30,7 euro nell’Ue e di 36,6 euro nell’area dell’euro. Nelle costruzioni i costi registrati sono stati rispettivamente 27,3 euro e 30,8 euro. Per quanto riguarda i servizi, il costo orario del lavoro è stato di 30,2 euro nell’Ue e di 33,3 euro nell’area dell’euro. Nell’economia prevalentemente non imprenditoriale (esclusa la pubblica amministrazione) sono stati rispettivamente 31,3 e 34,8 euro.

Italia terza per i costi non salariali

Le due componenti principali del costo del lavoro - spiega l’istituto di statistica europeo - sono i salari e i costi non salariali (ad esempio i contributi sociali dei datori di lavoro). La quota dei costi non salariali sul costo totale del lavoro per l’intera economia è stata del 24,8% nell’Ue e del 25,5 % nell’area dell’euro. Le quote più basse dei costi non salariali sono state registrate in Lituania (5,4%) e Romania (5,3%) e la più alta in Francia (32%), Svezia (31,9%). In questo caso l’Italia si piazza al terzo posto con un 27,8%.

L’aumento nel 2022

Sempre nel 2022 il costo orario del lavoro a livello dell’intera economia, espresso in euro, è aumentato del 5% nell’Ue e del 4,7% nell’area dell’euro. All’interno della zona euro, il costo orario del lavoro è aumentato in tutti gli Stati membri. Per i paesi dell’Ue al di fuori dell’area dell’euro, il costo orario del lavoro espresso in valuta nazionale è aumentato nel 2022 in tutti i paesi, con i maggiori incrementi registrati in Bulgaria (+15,3%), Ungheria (+13,9%), Romania (+12,2 %) e Polonia (+11,7%).