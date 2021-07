Lavoro, l’Inapp: la crisi Covid ha pesato di più al Nord. Impatto più soft su Calabria, Sicilia e Campania

4' di lettura

La crisi scaturita dalla pandemia Coronavirus, e dalle misure restrittive messe in campo per contenere la corsa dei contagi, a cominciare dal lockdown generalizzato ha colpito pesante soprattutto il Nord d’Italia. L’impatto sule regioni del Sud è stato più contenuto. È uno degli elementi che emerge dal Rapporto 2021 dell’Inapp presentato alla Camera. Dal confronto tra il 2020 e il 2019 viene infatti fuori che le riduzioni maggiori delle attivazioni di rapporti di lavoro in valore assoluto sono state registrate in Lombardia e nel Lazio (rispettivamente -432mila e -406mila). Nel computo del totale delle cessazioni del 2020 rispetto al 2019, Lazio (-399mila) e Lombardia (-361mila) hanno fatto registrare rispettivamente il primo e il secondo maggior calo. Anche Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Puglia evidenziano valori negativi importanti.

Calabria, Sicilia, Campania e Molise hanno risentito dell’emergenza

Ma il risultato netto del 2020 rispetto al 2019 è che, da un lato, la crisi sanitaria ha pesato di più al Nord e in particolare in Lombardia (-71mila), Trentino Alto Adige (-47mila) e Veneto (-0mila) che mostrano le riduzioni maggiori delle attivazioni nette, ma anche in Toscana ed Emilia-Romagna. Dall’altro lato, solo alcune regioni del Mezzogiorno hanno registrato numeri positivi nelle attivazioni nette: Calabria, Sicilia, Campania e Molise, che hanno mostrato aumenti delle attivazioni nette, sembrano aver risentito molto meno della situazione emergenziale.

Loading...

Giovani più colpiti

La crisi economica scaturita dalle misure restrittive adottate per contenere i contagi coronavirus ha colpito soprattutto i giovani. Nel trimestre peggiore del 2020, il secondo, si sono dimezzate le attivazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente per i giovani fino a 24 anni, mentre sono scese di un terzo circa per le persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni. In termini percentuali lo stesso schema, seppur con intensità diversa, si presenta in tutti i trimestri: i valori più negativi riguardano le coorti con meno di 45 anni, mentre per quelle più anziane, con l’eccezione del II trimestre, le variazioni tendenziali appaiono più modeste e in alcuni casi si portano su livelli positivi.

Lavoratori maturi in controtendenza

Durante il periodo di crisi innescato dalla pandemia e succeduto alle misure di lockdown, la componente over 50 è stata la sola a far riscontrare un aumento degli occupati, pari allo 0,7% fra febbraio e aprile e allo 0,9 nella fase di momentaneo allentamento delle restrizioni. Osservando nel complesso il periodo dicembre 2019 – dicembre 2020, il segmento dei la-voratori maturi occupati (50 anni e più) è aumentato di circa 197mila unità, arrivando a 8 milioni e 938mila con una crescita complessiva pari all'2,3%. Al netto degli effetti determinati dalla variazione della popola-zione, il loro aumento resta comunque positivo, pari allo 0,6% (Istat 2021a). Questa crescita ha determinato un ampliamento della loro inci-denza sul totale degli occupati dal 37,5% nel 2019, a poco più del 39%.

VARIAZIONE TENDENZIALE DELL'OCCUPAZIONE PER CLASSE D'ETÀ Dati in %. (Fonte: elaborazioni Inapp su dati Istat, 2021, dati destagionalizzati)

Forte inasprimento delle diseguaglianze di genere

Il periodo di emergenza sanitaria presenta inoltre effetti differenziati tra uomini e donne. Dalla prospettiva del mercato del lavoro l'Italia, già al quattordicesimo posto nel Gender equality Index con 4,4 punti percentuali al di sotto della media Ue e con il ranking più basso nell'Unione proprio in tema di occupazione femminile, evidenzia al 2020 un forte inasprimento delle disuguaglianze di genere in termini di accesso, partecipazione e progressione delle donne nel mondo del lavoro. Si tratta, chiarisce l’indagine Inapp, di un fenomeno che ha una dimensione di carattere internazionale, ma che in Italia presenta connotati di particolare criticità, stante la radice strutturale delle determinanti i gap di genere nel lavoro. In Italia a dicembre 2020 , le donne occupate sono 9 milioni e 530mila e gli uomini 13 milioni e 330mila. Rispetto all'anno precedente si contano 444mila persone occupate in meno, di cui 312mila donne, corrispondente ad un calo del 3,5% per le donne e del 2% per gli uomini. Rispetto alla tipologia di lavoro, le donne occupate sono diminuite del 2,6 % nel lavoro dipendente (contro l'1,9% degli uomini) e del 7,6% nel lavoro indipendente (contro il corrispondente -2,5% maschile).