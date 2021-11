Lavoro: Lvmh investe sui mestieri, 8mila nuovi posti nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il prossimo 19 novembre, al teatro Odeon di Firenze, Lvmh tornerà a raccontare la bellezza e le opportunità dei suoi “mestieri d’eccellenza” con l’evento ShowMe, una giornata dedicata a quei “Métiers d’Excellence” che danno vita al lusso. Il programma Me è stato creato nel 2014 da Chantal Gaemperle, vicepresidente e responsabile delle risorse umane (circa 150mila persone) del più grande gruppo globale del lusso, è oggi attivo in sei nazioni (in Italia dal 2017) e attraverso accordi con scuole e istituti e i programmi di formazione interni alle maison, si impegna a formare e salvaguardare i suoi 280 mestieri, dalla manifattura al design all’assistenza al clienti. «In questo ambito assumeremo 8mila persone nel 2022 e arriveremo a 30mila entro la fine del 2024», spiega Gaemperle.

Vicepresidente Gaemperle, come svilupperete Me in futuro?

Loading...

«A luglio con il board di Lvmh e gli ad delle nostre maison abbiamo sottoscritto l’accordo “We for Me” (Worldwide Engagement for Métiers d’Excellence, ndr), e ora vogliamo sviluppare Me lungo diverse direttive: far scoprire i mestieri e suscitare nuove vocazioni fra gli studenti delle scuole medie grazie al programma Excellent!; attrarre nuovi talenti grazie all’evento annuale dedicato al lavoro Village Me, con cui entriamo in contatto con studenti e con chiunque sia interessato; sviluppare Me in ogni regione e dare il giusto riconoscimento ai nostri “virtuosi”, i più ricchi di talento, offrendo loro programmi specifici».

Includerete altre nazioni nel programma Métiers d’Excellence?

«Sì, grazie alla nostra presenza internazionale si sta espandendo molto velocemente. Quest’anno Rimowa ci ha aiutato a lanciare un nuovo programma in Germania e in Giappone è stato inaugurato un programma molto innovativo legato all’esperienza dei clienti. Per il 2022 stiamo programmando di lanciare nuovi corsi in Asia, Nord America e Regno Unito».