Lega e centrodestra, accordo su gabbie salariali: stipendi differenziati in base al costo della vita

Prima era un cavallo di battaglia solo della Lega. Ora tutta la maggioranza sembra d’accordo: le retribuzioni dei dipendenti pubblici e privati dovranno essere adeguate al luogo in cui vivono.

Questo non vuole dire toccare gli stipendi di base ma lavorare sulle voci, una sorta di modularità che si può tradurre giornalisticamente in “gabbie salariali”, anche se dai partiti di maggioranza si tiene ben a distanza questo concetto netto.

E per concretizzare l’idea, la Lega, con l’avallo di Forza Italia e Fratelli d’Italia, decide di procedere su due fronti: con un ordine del giorno presentato durante la discussione che ha azzerato il salario minimo, che passa alla Camera col parere favorevole del governo, e con un disegno di legge assegnato in Commissione Lavoro del Senato il 28 novembre.

Voci aggiuntive sullo stipendio

Le opposizioni, già sul piede di guerra per lo “stravolgimento” del salario minimo, accusano il centrodestra di voler tornare alle “gabbie salariali”. Una critica che la maggioranza respinge dicendo che si tratta solo di “voci” in più che si aggiungono allo stipendio che «resta uguale per tutti».

Con l’ odg di Andrea Giaccone (Lega), comunque, si dice che «ritenuto che il tema del costo della vita e delle retribuzioni adeguate è principalmente sentito nel settore del pubblico impiego, laddove lo stipendio unico nazionale può comportare disuguaglianze sociali su base territoriale, creando discriminazioni di reddito effettivo», si valuta «che sarebbe auspicabile per alcuni settori, come nel mondo della scuola, un’evoluzione della contrattazione che, da una retribuzione uguale per tutti, passi a garantire un pari potere d’acquisto per tutti, ipotizzando una base economica e giuridica uguale per tutti, cui aggiungere una quota variabile di reddito temporaneo correlato al luogo di attività».