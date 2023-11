Lavoro, per Natale oltre 35mila opportunità in Italia

Un periodo dinamico

«La stagione natalizia rappresenta un periodo particolarmente dinamico per il mercato dei consumi e con un impatto importante sul mercato del lavoro- dice Massimiliano Medri, VP Staffing Adecco Italia -. Negli ultimi due anni, durante il periodo delle feste abbiamo osservato una crescita dei profili ricercati dalle aziende in diversi settori, primo fra tutti quello delle attività creative, artistiche e di intrattenimento, che ha registrato un boom delle richieste di figure professionali del 201%, seguito dal settore dei servizi postali e corrieri, che ha visto una crescita delle ricerche di profili del 134%, sintomo di un aumento delle spedizioni e delle consegne derivanti anche dall’acquisto di prodotti regalo e decorazioni».

Un’opportunità per chi cerca un impiego

A guardare positivamente verso questo periodo in cui si registra una tendenza positiva sono i rappresentanti di Manpower che sottolineano come, proprio la stagione che anticipa le feste, si trasformi anche in un’occasione per chi cerca un impiego. «Si tratta di una tendenza che trova conferma negli ultimi dati del nostro osservatorio, “ManpowerGroup Employment Outlook Survey” riferiti al quarto trimestre del 2023 - sottolineano - e mostrano un mercato del lavoro dinamico, tanto che per l’ultima parte dell’anno si evidenziano prospettive di assunzione in crescita del +19%. Un valore in aumento rispetto sia al +11 del trimestre precedente, sia al +13% dello stesso periodo del 2022».

La maggior parte delle richieste nella Gdo

I settori più interessati sono quelli che riguardano il settore dell’It, quelli de trasporti, l’industria, le telecomunicazioni. E poi la sanità, il Life Sciences, beni di consumo e servizi. «Il periodo natalizio produce molte opportunità nei settori della Grande distribuzione organizzata, dell’ospitalità e del retail, che ricercano figure specializzate nella vendita, nella preparazione dei cibi e nel servizio alla clientela - sottolineano dal gruppo -: ad esempio cassieri, addetti alla gastronomia nella Gdo, baristi, cuochi, camerieri per ristoranti, floor supervisor, guest service e night auditor negli hotel, sales assistant e addetti agli scaffali per i punti vendita. Infine, per le feste, con la crescita del commercio online anche la logistica aumenta le offerte di lavoro in particolare per magazzinieri».

Dal Black Friday al Natale

La crescita delle richieste di impiego, come sottolinea Giada Donati, Central Delivery Senior Manager di Gi Group, è già iniziata e proseguirà sino a tutto il periodo festivo. «Stiamo osservando un forte incremento della domanda di personale in numerosi settori, legato al Black Friday e alle prossime festività natalizie - dice -. Un aumento significativo lo rileviamo nella logistica, nella grande distribuzione organizzata, nel retail, nell’horeca e nel comparto fast moving consumer goods».

In crescita, come sottolinea la responsabile dell’azienda che in tutto il territorio nazionale ha 4 mila profili da inserire nei diversi settori, anche le figure di assistenza clienti.