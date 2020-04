Lavoro nero: 3,7 milioni senza tutela

Su 159.805 ispezioni e accertamenti effettuati in 142.385 aziende, è emerso un indice di irregolarità nel 68% delle pratiche definite nella vigilanza sul lavoro, nell’81% delle pratiche definite in ambito previdenziale e nell’89% di quelle in ambito assicurativo. Tassi così elevati di irregolarità sono dovuti al fatto che le ispezioni dell’Inl emergono da una selezione preliminare di casi “a rischio” o, come spiega il direttore dell’Ispettorato Leonardo Alestra, «nascono come reazione alle denunce dei lavoratori, cioè cercano di intervenire dove sono segnalate situazioni di conflittualità e di irregolarità del rapporto di lavoro». I lavoratori irregolari che sono stati individuati sono 356.145, dei quali 41.544 totalmente in nero (erano 42.306 nel 2018). L’anno scorso sono stati recuperati contributi e premi evasi dai datori per 1,23 miliardi di euro.

Il rapporto dell’Inl segnala che nel 2019 sono stati intensificati i controlli sul caporalato, che si manifesta in edilizia, nell’industria e nel comparto manifatturiero, oltre che in agricoltura. In quest’ultimo settore sono state messe in campo - si legge - «iniziative straordinarie di vigilanza a livello interregionale». Come risultato di questa azione, il direttore dell’Ispettorato Alestra sottolinea che «con l’attività del comando Carabinieri per la tutela del lavoro, sono state denunciate 570 persone, delle quali 154 sono state arrestate: un numero doppio rispetto al 2018».

L’Ispettorato del lavoro ha anche individuato 599 fruitori del reddito di cittadinanza che lavoravano in nero. Il rapporto sottolinea che sono stati talvolta riscontrati «accordi illeciti tra azienda e lavoratore, finalizzati a consentire a quest’ultimo l’accesso alla misura di sostegno al reddito grazie alla simulazione dell’interruzione del rapporto di lavoro e alla successiva prosecuzione dell’attività lavorativa in nero». Quanto alla distribuzione territoriale dei lavoratori che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, per il 61% sono stati individuati dall’Ispettorato a Napoli, per il 26% a Roma, per il 7% a Venezia e il per il 6% a Milano.

Tra i lavoratori “svantaggiati” coinvolti dalle ispezioni, è stata scoperta l’occupazione in nero di 7.227 lavoratori provenienti da Paesi terzi, tra cui 1.145 extracomunitari senza il permesso di soggiorno, per la maggior parte impiegati nelle attività manifatturiere.