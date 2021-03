Lavoro, le novità su Cig, licenziamenti, reddito di cittadinanza, contratti a termine

5' di lettura

Dalla cig Covid-18, che si prolunga nuovamente, al divieto di licenziamento per motivi economici che si proroga, per tutti, fino al 30 giugno, e poi va avanti per le piccole imprese (soprattutto terziario) fino al 31 ottobre. Al ri-finanziamento del Reddito di cittadinanza, fino ad arrivare a uno nuovo stop al decreto Dignità per rendere più semplifici proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato. Il primo provvedimento economico del governo Draghi stanzia al capitolo lavoro e povertà circa 8 miliardi di euro. Ecco voce per voce le principali novità per imprese, professionisti, lavoratori.

Cig Covid-19 fino a dicembre

Il più robusto intervento riguarda la cassa integrazione d’emergenza, in scadenza il 31 marzo, che viene prorogata (e rifinanziata). In questo modo: per le imprese che utilizzano gli strumenti ordinari, industria ed edilizia, la cassa integrazione Covid-19, gratuita (non si paga il contributo addizionale), si allunga di altre 13 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno. Dal 1° luglio scatta poi l’azzeramento del contatore per la Cigo.

Per le aziende oggi coperte da Cig in deroga emergenziale e fondo ordinario la cassa Covid-19 viene prorogata di altre 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre. Sul piatto vengono messi oltre 3 miliardi di euro. Entra anche una prima semplificazione della procedura amministrazione della cig: tutto transiterà attraverso il sistema “UniEmens-Cig”, con il quale si trasmetteranno a Inps tutti i dati necessari al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Nuova proroga del blocco dei licenziamenti

Si mantiene anche il blocco dei licenziamenti economici (nel 2020, secondo gli ultimi dati Inps, ha salvaguardato almeno 250mila persone), che procederà su un doppio binario: lo stop agli atti di recesso datoriali, che in Italia dura ininterrottamente da fine febbraio, si protrae ancora, fino al 30 giugno, per tutti. Dal 1° luglio al 31 ottobre, lo stop ai licenziamenti economici permane solo per le imprese (piccole e del terziario) che utilizzano le nuove 28 settimane di Cig Covid-19 e per il settore agricolo (per le aziende che utilizzano la Cig “agricola”, Cisoa che si allunga di 120 giorni per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre). Se infatti le settimane di Cig in deroga si utilizzano tutte in fila si esauriscono a ottobre. Confermate le tre deroghe al divieto di licenziamento: per cessazione definitiva dell’impresa; accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo; fallimento, quando non è previsto l’esercizio provvisorio.

Al fondo occupazione altri 400 milioni

Il decreto Sostegni rifinanzia con 400 milioni di euro per il 2021 il Fondo sociale per occupazione e formazione presso il ministero del Lavoro; risorse che saranno utilizzate soprattutto per le crisi aziendali, accanto alla proroga dell’importo aggiuntivo (10%) della Cigs per il 2021 per i dipendenti Ilva.