Lavoro, Ocse: più laureati in Italia ma il titolo «rende» meno che altrove

Il tasso di occupazione premia i giovani laureati (81%) rispetto ai diplomati (71%), ma in entrambi i casi si tratta di livelli sotto le medie Ocse (76% e 85% rispettivamente). «L’occupazione dei laureati, soprattutto per i giovani del Sud, è più alta rispetto ai diplomati, ma non di molto e in due-tre regioni del Sud i laureati hanno addirittura un piccolo svantaggio dei guadagni attesi», rileva in proposito Semeraro.

In Italia sono peraltro apprezzate le lauree di secondo livello (22% atteso per gli under 30 contro il 14% medio Ocse), forse anche perché garantiscono maggiori probabilità di occupazione (83% per le specialistiche contro il 73% delle triennali).

A favorire l’entrata nel mondo del lavoro sono, peraltro, soprattutto alcuni indirizzi, che però non sono tra i più frequentati. Il tasso di impiego per i laureati nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (87%) e in ingegneria, industria manifatturiera ed edilizia (85%) è relativamente vicino alla media Ocse (solo 3 punti più basso). La quota di 25-64enni con un titolo d'istruzione terziaria in ingegneria, industria manifatturiera ed edilizia è relativamente bassa (15%), anche se è leggermente più alta (17%) tra i neolaureati.