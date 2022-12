Lavoro / Oltre 5 miliardi per il taglio al cuneo fiscale

Quella che si profila sul cuneo fiscale è una misura poco sopra i 5 miliardi di euro su base annua. Perché nelle stime in via di definizione l'alleggerimento del carico sulle imprese chiederebbe fra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro, da aggiungere ai 3,5 miliardi assorbiti dalla quota contributiva dei dipendenti.

Fin qui l'impianto generale. Accanto alla replica si profila però anche l'ipotesi di una diversa articolazione della misura per l'obiettivo esplicito, rilanciato ieri dal titolare dei conti, di «rinnovare il taglio per il prossimo anno ma anche aumentarlo per i redditi più bassi». In questa chiave, si potrebbe fare largo un abbassamento della soglia che dà diritto allo sconto, per concentrarne gli effetti sulle fasce inferiori.