Lavoro, ora la Puglia forma 50 fontanieri hi tech

Nel biennio gli studenti seguiranno i criteri della didattica innovativa e della modalità duale, alternando momenti formativi in Its a quelli presso varie sedi dell’Aqp, in Puglia, in Italia e, ove necessario, all’estero, con uno stage finale di circa 6 mesi. Quelli dunque che fino ad oggi l’Aqp chiama e recluta come «operatori idraulici-fontanieri» e che seleziona – da ultimo ad ottobre 2018 –chiedendo loro, tra i requisiti, la licenza media inferiore, esperienza lavorativa pregressa nella realizzazione e manutenzione di impianti termo-idraulici in ambito civile e/o industriale, conoscenza sulla normativa della sicurezza, etc, in futuro saranno «fontanieri meccatronici». Con corollario di requisiti più elevati, ovvero diploma di scuola media superiore, corso biennale Its, conoscenze della normativa igienico-sanitaria, e così via.

Letta in un altro modo riprende dunque un certo prestigio una figura che un tempo ha avuto anche precursori illustri: tra i fontanieri, infatti, c’erano anche i tecnici che progettavano le fontane, quelli che in seguito sarebbero stati chiamati ingegneri idraulici, e tra i più famosi c’è stato anche Lorenzo Bernini, con la sua celebre fontana, che ebbe il titolo di «fontaniere pontificio». Ora il fontaniere meccatronico, una quasi «rivoluzione» per Aqp, non nuovo ad innovazioni: a novembre 2017 con un drone subacqueo a caccia di perdite nel canale principale, tra le prime esperienze in Italia, senza interrompere il flusso dell’acqua e senza creare disagi all’utenza e, a giugno 2018, con i tecnici rocciatori utilizzati per riparare le perdite della condotta dell’abitato di Castellaneta, nel tarantino.