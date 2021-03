Lavoro, Orlando: riforma ammortizzatori sociali, confronto entro fine mese Sono le indicazioni fornite dal ministro in audizione davanti la commissione Bilancio e Politiche europee congiunte. Tempi analoghi per nuovo round sindacati-Regioni su riforma politiche attive

(foto imagoeconomica)

Sono le indicazioni fornite dal ministro in audizione davanti la commissione Bilancio e Politiche europee congiunte. Tempi analoghi per nuovo round sindacati-Regioni su riforma politiche attive

3' di lettura

Un buon utilizzo delle risorse del Recovery ha anche una valenza politica. È quanto ha sottolineato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervenuto in audizione davanti la commissione Bilancio e Politiche europee congiunta. Con riferimento al Pnrr, il ministro ha detto di attribuire «grandissima importanza al passaggio con le forze sociali per la declinazione del piano».

Riforma ammortizzatori sociali, confronto entro fine mese

«Il primo tema da affrontare è una riforma degli ammortizzatori sociali - ha spiegato -, con una universalizzazione e semplificazione delle misure, a tal fine è già stato aperto un confronto con le forze sociali». Alla riforma degli ammortizzatori sociali deve essere «strettamente connessa a una riforma organica degli strumenti di politiche attive». Per questo motivo «intendo promuovere un tavolo di confronto con le parti sociali, tramite le Regioni, entro la fine di questo mese».

Loading...

Su riforme politiche attive round sindacati-Regioni entro fine marzo

Avanti con la riforma degli ammortizzatori sociali in direzione della universalizzazione e della semplificazione delle misure ma soprattutto via ad una riforma organica degli strumenti delle politiche attive. È questo per il ministro l'obiettivo cui sta lavorando il governo e il dicastero stesso che proprio sulle politiche attive, entro la fine del mese, aprirà con sindacati e Regioni un tavolo di confronto ad hoc.«È la situazione in cui viviamo ad imporcelo - ha spiegato Orlando -: la pandemia ha accelerato i cambiamenti strutturali già in atto che producono disallineamenti tra domanda e offerta di lavoro. Gli strumenti messi in campo negli anni recenti non sempre hanno funzionato e le ingenti risorse messe a disposizione dei centri per l'impiego soprattutto in termini di ampliamento e riqualificazione degli organici non hanno trovato ancora piena attuazione. Questo è il momento di rendere effettivo un cambiamento - ha aggiunto - innovando gli strumenti. Per questo Intendo introdurre un programma nazionale organica di riforme delle politiche attive in particolare la formazione. Serve rafforzare i centri per l'impiego».

A breve incontro con Brunetta su necessità rafforzamento Ispettorato

«Sul rafforzamento e il potenziamento dell'ispettorato del lavoro - ha spiegato Brunetta - è mia intenzione chiedere, una volta ultimata una ricognizione a 360 gradi anche su altre strutture, un incontro con il ministro della pubblica amministrazione, Brunetta, per significare i fabbisogni dell'Ispettorato del Lavoro e rispondere al tema della carenza degli organici. Tra 3-4 settimane, il tempo di ultimare una ricognizione complessiva al ministero, faremo un incontro con il ministro Brunetta con cui credo sia possibile fare passi avanti».

Finanziare riconversione Rsa in “abitare assistito”

«Andranno rafforzati i servizi socio-sanitari - ha continuato Orlando nel suo intervento al Senato -: durante il periodo pandemico, uno dei colli di bottiglia che hanno impedito di alleggerire gli ospedali è stata la scarsa capacità del sistema sanitario e del sistema dei servizi sociali di assicurare i necessari servizi anche a domicilio. I servizi sociali, in particolare, hanno mostrato molti limiti, non riuscendo spesso ad assicurare quelle prestazioni di base di carattere non sanitario o sociali a rilevanza sanitaria di propria competenza al riguardo. Si prevede la costruzione di equipe a tale scopo e attività di formazione volte a permettere di assicurare l'effettiva presenza del servizio sul territorio nazionale, di modo da favorire la deistituzionalizzazione e il rientro della persona al proprio domicilio non appena l'ospedalizzazione non sia più necessaria perché può essere sostituita dagli opportuni servizi domiciliari».