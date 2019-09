Lavoro, premi da record in Ferrari: ai dipendenti fino a 13mila euro Siglato con i sindacati l'accordo di competitività per il periodo 2020-2023. Aumenti legati a numero di vetture prodotte, Ebitda e parametri di qualità di Ilaria Vesentini

«È un risultato senza precedenti quello raggiunto a Maranello, che farà storia». Parole che non si riferiscono alla doppietta dei piloti Ferrari ma che i sindacati metalmeccanici (Fiom esclusa) utilizzano per commentare l’accordo integrativo per il periodo 2020-2023 firmato con l’azienda tre giorni fa e illustrato ieri nelle assemblee con i lavoratori. Extra-ordinario è innanzitutto il nuovo premio di competitività, esteso a tutti i 3.500 addetti in Italia - somministrati inclusi - che può sfiorare la cifra monstre di 13.500 euro in base al numero di vetture prodotte e all’Ebitda, calibrati poi su un indicatore di qualità e il tasso di assenza.

I premi in dettaglio

Si parte da 4.600 euro per tutti, anticipati in tre tranche (2mila euro a febbraio, 1.300 a giugno e altrettanti a ottobre) per poi arrivare a un saldo fino a 8mila euro, versato l’aprile dell’anno successivo se si raggiungono i parametri massimi di 11.500 vetture prodotte, 1,7 miliardi di Ebitda con un tasso di qualità medio del 6%. La somma di 12.600 euro che si ottiene così sale ulteriormente di un altro 7% (a 13.480 euro) in caso il dipendente non abbia maturato giorni di assenza.

Video / Scuderia Ferrari: 90 anni di un mito

«Se la cifra economica è clamorosa, sono però più importanti i traguardi raggiunti su altri fronti, non solo su formazione e welfare quanto sul calcolo delle assenze al fine di non penalizzare, anzi sostenere, i malati gravi e le loro famiglie e il supporto alla genitorialità, agevolando madri e padri che optano per i congedi parentali e l’allattamento», sottolinea Giorgio Uriti, segretario Fim Cisl Emilia Centrale.

Il piano strategico 2022

Ed è sulla formazione, sinonimo di crescita delle persone e quindi delle competenze e della competitività aziendale, che pone l’accento il direttore HR di Ferrari, Michele Antoniazzi: «Lavorare in Ferrari è una missione e gli obiettivi ambiziosi che il gruppo si è dato con il piano strategico al 2022 sono una sfida per tutti noi, perché il bene dell’azienda coincide con il bene dei lavoratori e a noi tutti spetta il compito e l’obbligo di trasmettere alle future generazioni il patrimonio costruito a Maranello in 90 anni di attività, innovandolo. Per questo abbiamo aumentato del 45%, tra 2017 e 2018, le ore di formazione erogate (oltre 51.500) e per questo stiamo ulteriormente incrementando l’impegno: dobbiamo supportare il lancio di 15 nuovi modelli di vetture da qui al 2022 e lo sviluppo dell’ibrido, che rappresenterà il 60% delle vetture a fine piano».