Lavoro, privacy, tlc e contratti: i settori sotto pressione negli studi legali La pandemia ha costretto a una riorganizzazione del lavoro e a un ripensamento dell’agenda, ma su alcuni fronti aumenta la domanda di consulenza di Elena Pasquini

(AdobeStock)

3' di lettura

Task force, help desk, hub multidisciplinari e cross border, comitati: così gli studi legali rispondono all’emergenza Covid-19. Organizzati in remoto, agiscono sul fronte esterno per il coordinamento delle norme urgenti con il sistema regolatorio esistente e su quello interno per gestire l’impatto proiettandosi sulla riapertura.

«In poco tempo sono cambiate le attività routinarie e le prospettive – afferma Angelo Bonissoni, managing partner di Cba –. I finanziamenti sono diventati ristrutturazioni, le acquisizioni dismissioni». Ora è «importante mantenere il focus sulla consulenza ai clienti perché dovremo affrontare un danno di cui ora non conosciamo l’entità», sottolinea Stefano Previti, managing partner dello studio omonimo.

Attività senza tregua

In prima fila i giuslavoristi, circondati da esperti in privacy, proprietà intellettuale, cybersecurity e amministrativo. E contrattualisti, interpellati sul doppio fronte commerciale e fiscale, che si destreggiano tra vecchie e nuove norme puntando a mitigare il rischio di contenziosi futuri. Anche nei settori anticiclici come la sanità, in cui vanno gestiti i ritardi nelle forniture e le «richieste specifiche sui dispositivi medici utilizzabili, in alcuni casi anche senza marcatura Ce», spiega Silvia Stefanelli di Stefanelli & Stefanelli.

O le telecomunicazioni,dove le indicazioni per operare in sicurezza, racconta Luca Tufarelli di Ristuccia Tufarelli & Partners, devono tener conto degli interrogativi generati dal via libera in deroga alle opere infrastrutturali e del coordinamento tra norme governative e provvedimenti delle Pa locali per la gestione dei fornitori sul territorio.

Riorganizzare l’agenda

«Ogni giorno si evidenziano alcuni temi da affrontare – spiega Christian Faggella, amministratore delegato del Gruppo La Scala –. Basti pensare a come è cambiata rapidamente l’agenda dei tribunali, con i dubbi su depositi, sospensione dei termini e celebrazione o meno delle udienze». La consulenza sulla business continuity non risparmia i risvolti reputazionali, soprattutto in aree come il recupero crediti.