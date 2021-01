Lavoro: quali le sfide del 2021 per aziende e strutture HR? di Marisa Campagnoli

Quello che ci aspetta sarà un anno davvero particolare dal punto di vista lavorativo, sia per i dipendenti, sia per i datori di lavoro.

Diversi trend hanno caratterizzano il 2020 e probabilmente faranno lo stesso nel 2021: si è velocizzato innanzitutto un processo di automazione e digitalizzazione che ha interessato in generale tutte le aziende e la loro struttura HR interna. È un processo in cui le attività a scarso valore aggiunto, ovvero quelle che prevedono dei task ripetitivi che possono essere automatizzati, sono state digitalizzate, velocizzando così i processi decisionali e liberando spazio ad attività più strategiche per la struttura HR. Questo impiego della tecnologia è stato introdotto già da qualche anno e probabilmente si svilupperà anche in futuro: si tratta di un passaggio fondamentale perché la riduzione delle attività di scarso valore aggiunto permetterà una continua evoluzione del ruolo HR, una maggiore attenzione alla strategia, nonché un migliore sviluppo del business.

Altro trend già evidente negli ultimi anni, e che è stato accelerato in modo vertiginoso dalla pandemia, è quello della necessità di lavorare su un modello di lavoro agile, di cui lo smart working ne rappresenta solo una parte. Alle persone viene richiesto di essere flessibili e le aziende devono fornire gli strumenti per rispondere a questa necessità, e questo comporterà sicuramente dei cambiamenti. È una sfida per le aziende, che dovranno gestire una forza lavoro sempre più eterogenea dal punto di vista, per esempio, dei contratti e degli orari, essendosi anche sviluppati, con il lavoro agile, dei team di lavoro sempre più globali.

Per alcuni il passaggio verso il lavoro da remoto è stato una novità, per altre aziende, invece, è stato un'estensione di pratiche già presenti. Quando si introduce il concetto di smart working, occorre inevitabilmente che l'azienda maturi una cultura di responsabilità e di rapporto di fiducia con il lavoratore, ripensando la gestione delle persone e del team in quest'ottica. Dal punto di vista manageriale si deve fare attenzione a bilanciare i carichi di lavoro, poiché lo smart working può portare a una divisione disuguale dei carichi. Importante è anche l'utilizzo consapevole dei mezzi tecnologici a disposizione che, in alcuni casi, possono essere anche molto invasivi.

In questa situazione, probabilmente è necessario un modello di leadership che sia ancora più empatico, visto che manca la parte relazionale degli incontri di presenza. In questo senso, lo sforzo delle aziende è quello di riuscire a valorizzare il rapporto interpersonale, favorendo il coinvolgimento del lavoratore.

Ai lavoratori manca infatti soprattutto la comunicazione informale, il caffè con il collega per dirla in modo semplice, che non è facilmente sostituibile. La sfida è riuscire ad adattare un mezzo molto formale, come gli incontri virtuali, a un'esperienza informale.

Tutte le aziende che ne avranno la possibilità, dovranno fare una riflessione sul perché sia importante lo smart working e quanto abbia un senso o meno l'andare in ufficio. Ovviamente una fabbrica non può prevedere il lavoro agile per i suoi operai, ma per tutti i cosiddetti lavori “da scrivania” sarebbe opportuno creare un modello ibrido. Avere un modello che contempla giorni in ufficio alternati a lavoro da remoto, può significare un aumento dell'engagement, del coinvolgimento, e può aprire possibilità di carriera superiori, impattando in modo generale sul benessere delle persone. Occorrerà poi ridisegnare gli spazi stessi dell'ufficio, poiché l'ambiente di lavoro diventerà più dinamico.

Questo discorso probabilmente non sarà immediato in Italia, ma sicuramente porterà a dei cambiamenti definitivi. Sarà necessario lavorare in termini di organizzazione delle persone che lavorano da remoto, in modo da definire i ruoli e le aspettative, stabilire delle linee guida per la collaborazione del team, concentrarsi sulle performance dei lavoratori con check-in molto più frequenti. Si deve creare anche un modello di comunicazione il più aperto possibile.

Nel post pandemia ci potranno essere dei seri impatti occupazionali, ma è difficile fare una previsione. Si spera che le aziende facciano un ragionamento sul lungo e medio periodo, in modo da non perdere le persone e le competenze che sono il vero patrimonio dell'azienda. Questo tipo di approccio dovrebbe essere favorito da un progetto più allargato, un progetto Italia potremmo definirlo.

Ci sarà probabilmente una revisione normativa legata allo smart working, ma verosimilmente non andrà a impattare sullo stipendio. Fino a ora lo smart working non è stato normato, forse anche volontariamente, poiché l'obiettivo è quello di far aumentare la produttività, per cui è necessaria una certa flessibilità e una normativa nazionale probabilmente non sarebbe molto d'aiuto. A livello di azienda, invece, il contratto di smart working deve essere normato con accordi sindacali, rispettando la dialettica tra azienda e rappresentanze sindacali.

