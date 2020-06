Lavoro, per renderlo davvero smart servono più autonomia e meno controllo

Ma le cose si fanno un po' più sfumate, invece, se si assume che la natura umana sia un po' più complessa e che le ragioni che spingono e motivano all'azione anche i lavoratori, abbiano a che fare con questioni più profonde. I dati parlano chiaro. Abbiamo visto la settimana scorsa che i principali elementi che determinano il benessere dei lavoratori sono non monetari e hanno a che fare con autonomia, competenza e relazione (Bryce, A., 2018. Finding meaning through work: eudaimonic well-being and job type in the US and UK, University of Sheffield. SERPS 2018004).



Se l’autonomia aumenta la qualità del lavoro

Altre indagini hanno messo in luce come, in un campione di undicimila lavoratori dei paesi Ocse, la percezione della qualità del proprio lavoro, assieme alla sicurezza dell'occupazione e l'interesse intrinseco del lavoro, dipenda in maniera rilevante dalla possibilità di lavorare in autonomia (Clark, A., 2005. Your Money or Your Life: Changing Job Quality in OECD Countries. British Journal of Industrial Relations 43, pp. 377-400.



Eppure, come anche il dibattito di questi giorni sembra mostrare, come ci ricorda Daniel Pink: «sebbene alcune aziende abbiano oliato un po' gli ingranaggi, e molte di più abbiano solo finto di farlo, i loro principi di management non sono cambiati poi molto nel corso di un secolo. L'etica fondamentale rimane il controllo» («Drive», 2010, p. 74).



Quello del controllo è lo strumento principe del management contemporaneo, lo si voglia ammettere o no. Perché la finalità principale della maggior parte delle organizzazioni economiche non è quella di creare valore condiviso attraverso l'azione coordinata e cooperativa di diversi soggetti, ma piuttosto «indurre i lavoratori ad agire nell'interesse dei loro datori di lavoro».

Per facilitare questo processo, continua Canice Prendergast, economista di punta della business school dell'Università di Chicago, la teoria economica “ha studiato una moltitudine di meccanismi [che] includono il cottimo, le opzioni, i bonus discrezionali, la partecipazione ai profitti, i salari di efficienza, le compensazioni differite, e molti altri” (Prendergast C., 1999. «The Provision of Incentives in Firms», Journal of Economic Literature 37(1), pp. 7-63).



Il modello (inefficace) del controllo

Eterodiretti, controllati e spinti a fare qualcosa che, altrimenti – questa è la convinzione di fondo – non saremmo disposti a fare o a fare bene. Questa è l'immagine predominante dei lavoratori, sia nell'ambito di molta ricerca economica, sia, soprattutto, in molte di quelle business school che formano le leve del management del futuro.