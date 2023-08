Governo, ecco gli interventi per l’autunno: taglio al cuneo, supporto alla formazione e rilancio della scuola-lavoro

1' di lettura

Dal primo strumento, il Supporto alla formazione e al lavoro, che da settembre avvierà il processo di superamento del Reddito di cittadinanza, alla conferma del taglio al cuneo per i redditi medio-bassi.

Dalle misure in cantiere per alzare salari e produttività (e iniziare a ridurre il lavoro “povero”) alla strategia di rilancio della scuola-lavoro per aggredire Neet e abbandoni. Sono diversi gli interventi che il governo ha in mente per l'autunno. Vediamo quali.