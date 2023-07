Lavoro, rilanciare i salari e la partecipazione

La via per elevare salari e pensioni passa per il rinnovo di tutti i contratti pubblici e privati, il contrasto alla speculazione e il controllo di prezzi e tariffe, una riforma fiscale redistributiva e progressiva che sposti il baricentro del prelievo dai redditi agli extraprofitti e alle rendite finanziarie e immobiliari, dichiarando anche una guerra spietata all’evasione e all'elusione fiscale e contributiva. La grande priorità oggi è aumentare stipendi e pensioni ed in questo contesto un salario minimo dignitoso serve, ma deve essere di natura contrattuale, con l’estensione ai settori ancora non coperti dei trattamenti economici complessivi dei contratti prevalenti più prossimi e affini. Tanti e decisivi sono gli obiettivi da raggiungere attraverso un dialogo sociale rinsaldato: dobbiamo mettere in campo buone flessibilità negoziate che accelerino i cantieri del Pnrr e redistribuiscano la produttività sui lavoratori. Vanno costruite politiche attive efficaci verso un nuovo Statuto della persona che assicuri a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, protezioni universali, formazione continua, sostegno al reddito, orientamento all'occupazione. Servono politiche industriali degne di questo nome ed un intervento pubblico che guadagni alla crescita il Mezzogiorno. Bisogna sbloccare gli investimenti pubblici e privati, rafforzando le condizionalità sociali, condividendo in modo integrato e trasparente la rotta delle dotazioni nazionali ed europee, assicurando le nuove assunzioni nel pubblico impiego. Occorre ridefinire un sistema pensionistico socialmente sostenibile, flessibile, inclusivo, rilanciare la sanità pubblica con opportune risorse, assumere medici e infermieri, tagliare le liste di attesa, assicurare interventi nella medicina territoriale e di prossimità nella prospettiva di integrare i servizi socio-sanitari - assistenziali.

L’obiettivo strategico di questa stagione deve essere l'evoluzione compiuta della partecipazione e della democrazia economica, ovvero di relazioni industriali ispirate all’articolo 46 della Costituzione, volte a un più forte coinvolgimento dei lavoratori all'organizzazione, alla gestione ed ai profitti delle imprese. È da questo assunto partecipativo che dobbiamo costruire insieme un accordo vero, sano, costruttivo, possibilmente unitario. Un Patto non è mai un tiro alla fune. Funziona se ognuno è pronto a metterci del suo verso traguardi condivisi. Su questo, oggi, chiamiamo il Governo ed i nostri interlocutori sociali. Puntando la bussola ideale sul traguardo dell’accordo del 23 luglio del 1993 che fu punto di arrivo di una stagione di intese anche non unitarie – come quella di San Valentino del 1984 - ma non per questo meno giuste.

Loading...