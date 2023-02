Milleproroghe, salta proroga smart working per i fragili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non saranno prorogate nel Dl milleproroghe le tutele per i lavoratori fragili in relazione alle misure di smart working che erano state adottate per far fronte alla pandemia di Covid. A quanto si è appreso a margine dei lavori delle commissione Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, le proposte presentate in tal senso al provvedimento hanno avuto parere negativo del Governo per problemi di copertura.

L’apertura della ministra Calderone

La legge di Bilancio ha prorogato lo smart working per i lavoratori fragili fino al 31 marzo. A fine gennaio la ministra del Lavoro Marina Calderone, replicando a una interrogazione del Pd in Senato, aveva detto che «il ministero del Lavoro sosterrà ogni iniziativa volta alla proroga almeno trimestrale» del lavoro agile per i fragili. In quell’occasione, dunque, l’esecutivo si era impegnato a un “parere favorevole” sull’intervento.

Il pressing dell’opposizione

Tra gli emendamenti al decreto milleproroghe, diversi hanno come avuto a oggetto la questione del lavoro agile. I Dem hanno proposto, tra l’altro, la proroga dal 31 marzo (come attualmente previsto) al 30 giugno. Il Movimento cinque stelle si è spinto, invece, fino al 31 dicembre e la possibilità anche per i fragili che non possono svolgere la mansione in modalità agile di equiparare i periodi di assenza al ricovero ospedaliero, escludendoli dal periodo di comporto (ovvero al lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto). La stessa proposta era contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia. Insomma, il pressing c’è stato, soprattutto da parte delle opposizioni. Ma, ad oggi, la mancanza di coperture ha avuto la meglio.