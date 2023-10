Lavoro: in Sardegna pronti nuovi bandi per 90 milioni del Fondo sociale europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Novanta milioni per favorire l’alta formazione dei disoccupati e il reinserimento sociale di ex detenuti, sofferenti psichici e disabili. La programmazione per l’utilizzo dei fondi europei Fes+ Sardegna 2021-2027 è già iniziata e tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre la Regione Sardegna pubblicherà i bandi per i nuovi progetti.

Formazione per i disoccupati e reinserimento sociale

Il calendario del 2023 prevede un impegno di risorse destinate ai «voucher di conciliazione, agli interventi di alta formazione per i disoccupati, ai percorsi di riqualificazione per i cosiddetti working poor». Nell’elenco sono previsti anche bandi per il sostegno ai progetti di reinserimento sociale delle persone uscite dal circuito penale; supporto alle attività destinate alle persone assistite nelle strutture residenziali psichiatriche e iniziative per l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità.

Loading...

Le buone pratiche europee

Ad anticipare il programma è stata l’assessora regionale al Lavoro Ada Lai nel corso del Convegno “Impara Fse+ Buone pratiche europee per l’occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione”, organizzato dall’Autorità di Gestione FSE+Sardegna, in cui «sono stati presentati i risultati di oltre un anno di attività e le sue implicazioni con la programmazione FSE+Sardegna 2021-2027».

«Il progetto Impara Fse+, coordinato dall’assessorato regionale del Lavoro, ha l’obiettivo di individuare, condividere e trasferire nel contesto regionale le buone pratiche europee nei settori chiave del Fse - ha sottolineato l’assessora Lai -: occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione, per migliorare la capacità di programmazione dell’amministrazione regionale e rispondere alle sfide di policy delineate dai nuovi regolamenti dei fondi strutturali e dal Pilastro europeo per i diritti sociali».

Già pubblicati avvisi per 144 milioni

Le nuove risorse previste dai bandi di dicembre si aggiungono a quelle stanziate dagli avvisi già pubblicati: 144 milioni euro che comprendono, tra l’altro, “Bando Destinazione Sardegna Lavoro” che vale 40 milioni di euro che «non sarà più dedicato alle sole imprese del settore turistico», il bando per le strategie territoriali e a favore dei percorsi di qualificazione dei disoccupati e quelli per la formazione professionale e i progetti per il “REcupero e il Supporto” agli Studenti nell’innovazione.