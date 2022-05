Lavoro, dallo smart working ai fragili: tutte le tutele anti Covid prorogate

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conversione in legge del decreto 24/2022 porta in dote la proroga delle tutele per determinate categorie di lavoratori già in vigore nella fase di epidemia da Covid-19. Lo fa, come già avvenuto in passato, con effetto retroattivo e conseguenti complicazioni nella gestione a carico dei datori di lavoro, nonché con scadenze differenziate. E lo fa mentre vengono prorogate fino al 31 agosto le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

Le modifiche

Le modifiche introdotte nell’articolo 10 del Dl 24/2022 durante l’esame della Camera (il decreto, su cui è stata posta la fiducia, passerà al Senato per la definitiva conversione dovuta entro il 23 maggio) comportano l’estensione al 31 luglio della sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (articolo 83 del Dl 34/2020). Il Dl 24/2020 approvato dal Governo già aveva posticipato l’obbligo fino al 30 giugno. I lavoratori individuati come a maggior rischio nell’ambito della sorveglianza sanitaria hanno diritto a svolgere l’attività in modalità agile fino a luglio.

Sempre fino al 31 luglio viene esteso il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio under 14 se l’altro genitore lavora e se la mansione può essere svolta a distanza.

I lavoratori fragili

Fino al 30 giugno, invece, hanno diritto allo smart working i lavoratori “fragili” individuati inizialmente dall’articolo 26, comma 2, del decreto legge 18/2020. Il Dl 24/2022 fa però esplicito riferimento alle nuove categorie di lavoratori fragili definiti dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, emanato su previsione del decreto legge 221/2021. Qualora l’attività non possa essere svolta in smart working, questi lavoratori dipendenti, del settore privato o pubblico, possono assentarsi dal lavoro e tale periodo viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Prorogato anche il rimborso in favore dei datori di lavoro del settore privato i cui dipendenti fragili si astengano dall’attività, in quanto non compatibile con lo smart working, e non abbiano diritto all’assicurazione economica di malattia dell’Inps. Il rimborso, come già per il 2020 e 2021, è pari a 600 euro forfettari e viene erogato dietro presentazione di domanda da parte del datore di lavoro.