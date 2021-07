Lavoro stagionale e reddito di cittadinanza: una convivenza possibile

Una nuova veste per il reddito di cittadinanza



Un'alternativa rispetto allo status quo è quella di ripensare il reddito di cittadinanza per renderlo più efficace e funzionale come strumento di politica attiva del lavoro.A tal fine occorre ridefinire l'interazione tra i principali attori coinvolti – Stato, Sindacati, Associazioni di categoria, lavoratori e datori di lavoro – nella prospettiva di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro minimizzando le frizioni e intervenendo, ove necessario, sui loro incentivi e penalità.



L'idea di fondo è quella di dare una doppia veste al reddito di cittadinanza facendone un'entrata stabile per coloro che lo percepiscono e, al contempo, un'opzione gratuita con cui lo Stato mette a disposizione dei datori di lavoro l'accesso a un bacino sicuro di potenziali lavoratori. In altri termini, le somme spese per erogare il reddito di cittadinanza diventano il prezzo che l'erario sostiene per assicurare ai datori di lavoro il diritto di reperire le risorse umane di cui hanno bisogno tra i percettori del sussidio statale.Per implementare questo nuovo assetto occorre rimodulare la disciplina vigente in materia di non cumulabilità dell'assegno di cittadinanza, condizioni di revoca dell'assegno e meccanismi di incontro tra lavoratori e datori di lavoro.



Si dovrebbe innanzitutto consentire la cumulabilità del reddito di cittadinanza con redditi da lavoro stagionale del beneficiario (idoneo al lavoro) o dei familiari conviventi (tra quelli idonei al lavoro). Il sussidio statale dal punto di vista del datore di lavoro rappresenta il diritto di accesso ad una manodopera a condizioni predefinite e per il lavoratore una sorta di reddito minimo garantito; il reddito da lavoro stagionale si qualificherebbe quindi come un'entrata integrativa e, per definizione, non garantita.



Chiaramente la sola eliminazione della non cumulabilità potrebbe non bastare a garantire un significativo aumento del numero di individui disposti a svolgere lavori stagionali o altre occupazioni di breve durata. Non è da escludersi il caso di chi preferisca ricevere il sussidio statale senza doversi impegnare in un'attività lavorativa trasparente di fronte al fisco ed al sistema previdenziale.



Per mobilitare questa platea di “immotivati” si potrebbe prevedere la perdita del reddito di cittadinanza qualora il titolare o i membri del suo nucleo familiare idonei al lavoro rifiutino più di un certo numero di proposte di lavoro stagionale in una sede raggiungibile dalla loro residenza entro determinati limiti temporali.