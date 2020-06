Lavoro, Catalfo: decreto sulla cassa integrazione approvato in Cdm. Subito le altre 4 settimane Le ulteriori quattro settimane delle nove previste dal decreto Rilancio potranno essere utilizzate anche in anticipo e quindi in continuità rispetto alle precedenti. Il governo interviene con un decreto legge sugli ammortizzatori sociali coprendo il potenziale 'buco' nel ricorso alla cassa integrazione in questa fase di emergenza Covid

Decreto rilancio, tempi più corti per le domande di cassa integrazione

Le ulteriori quattro settimane delle nove previste dal decreto Rilancio potranno essere utilizzate anche in anticipo e quindi in continuità rispetto alle precedenti. Il governo interviene con un decreto legge sugli ammortizzatori sociali coprendo il potenziale 'buco' nel ricorso alla cassa integrazione in questa fase di emergenza Covid

3' di lettura

Subito un altro mese di cig Covid e senza interruzioni, non in due step come inizialmente deciso: le ulteriori quattro settimane delle nove (su un totale di 18) previste dal decreto Rilancio potranno essere utilizzate anche in anticipo e quindi in continuità rispetto alle precedenti.

Il governo interviene con un decreto legge sugli ammortizzatori sociali coprendo il potenziale 'buco' nel ricorso alla cassa integrazione in questa fase di emergenza Covid, che avrebbe potuto lasciare scoperte alcune imprese e lavoratori già dalla fine di giugno. E allo stesso tempo avvia la riforma del sistema.

“Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto che permette alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di #CassaIntegrazione, previste nel #CuraItalia e #DecretoRilancio, di anticipare le ulteriori 4 previste.

Sosteniamo la ripartenza delle imprese tutelando i lavoratori”, ha twittato in serata il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Del resto i dati del rapporto Istat che ha indagato sulle ripercussioni dal Covid sul tessuto produttivo italiano sono eloquenti: quattro aziende su dieci hanno visto dimezzare gli affari, quasi una su sei li ha azzerati. Non stupisce allora come oltre il 70% abbia fatto ricorso alla cassa integrazione. E che oltre il 40% abbia chiesto sostegno al credito attraverso i canali concessi dai decreti governativi anti-crisi (con oltre la metà “in attesa” di ricevere i sostegni).

Sindacati chiedono blocco licenziamenti fino a fine anno

Parlano di «primo risultato» i sindacati, che però chiedono che ammortizzatori e blocco dei licenziamenti (al momento fissato a metà agosto) vengano prorogati fino a fine anno. Grazie al decreto, le aziende ed i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cig «potranno chiedere da subito le ulteriori quattro settimane approvate dal dl Rilancio», come rimarca il premier Giuseppe Conte nel corso della riunione con i sindacati agli Stati generali dell'economia, ai quali annuncia un Cdm a margine degli incontri a Villa Pamphili per dare il via libera proprio al decreto.