Lavoro a termine, partono le causali a misura di azienda

Fine del regime agevolato per i contratti a termine. Il 31 dicembre, infatti, scade l’allentamento dei vincoli del decreto “Dignità”, stabilito dalla primavera del 2020 in poi, per favorire il mercato del lavoro dopo la crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19. La possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi senza indicare le causali, cioè le motivazioni previste dal decreto “Dignità” resta aperta ancora per 11 giorni. Poi, salvo rinvii dell’ultima ora, si ritorna al regime ordinario, cioé proroghe e rinnovi con le causali previste dal Dl “Dignità”. A meno che, la contrattazione collettiva, come consentito dal decreto Sostegni bis (Dl 73/2021, in vigore dal 25 luglio scorso) non abbia già introdotto a livello nazionale, territoriale o aziendale delle causali ad hoc, cioé ritagliate su misura dei singoli settori o addirittura della singola impresa. Questo sta già accadendo, come si vede da alcuni contratti citati nel grafico qui a fianco.

Ripresa «a termine»

La stretta sui contratti a termine potrebbe avere un impatto rilevante nella fase attuale, se si considera che, sui 603mila posti di lavoro creati nei primi dieci mesi del 2021, quasi 460mila sono a tempo determinato (fonte ministero del Lavoro-Banca d’Italia, nota 6 del 24 novembre 2021). I posti di lavoro creati quest’anno sono quasi 500mila in più rispetto allo stesso (difficile) periodo del 2020 e oltre 190mila in più rispetto ai primi dieci mesi del 2019. È quindi evidente che l’occupazione a termine, seppur legata all’incertezza complessiva del contesto economico, anche per le imprese, stia sostenendo l’occupazione.

I dati delle Regioni rivelano che in alcuni casi (ad esempio in Veneto e in Toscana), i contratti a termine rappresentano oltre l’80% dei nuovi posti di lavoro.

Contratti collettivi all’opera

Dal 25 luglio scorso si è aperta dunque la possibilità, per i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, di individuare «specifiche esigenze» per prorogare o rinnovare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi, in aggiunta alle causali (stringenti) previste dal Dl “Dignità”. In effetti, per quanto al momento sia ancora prematuro avere una mappa completa, sono diversi i contratti che hanno predisposto le nuove causali in vista della deadline di dicembre.

I contratti nazionali, peraltro, sono intervenuti non solo sulle causali ma anche sul limite di durata massima dei rapporti a termine fra un lavoratore e lo stesso datore (oltre i 24 mesi previsti dal Dl “Dignità”) e sulle clausole di contingentamento, cioè sulla percentuale massima di lavoratori a termine che l’azienda può impiegare rispetto al totale degli occupati.