Lavoro, il traino del turismo Prima frenata per l’industria

L’industria

Nel periodo gennaio-luglio, nonostante il calo della domanda di lavoro nel settore industriale, si registra un numero complessivo di assunzioni che si mantiene ancora al di sopra dei livelli raggiunti nel 2019.

Il calo dei reclutamenti rispetto al 2022 interessa soprattutto alcuni comparti del metalmeccanico (in particolare macchine elettriche e mezzi di trasporto), le industrie della chimica-plastica ed alcuni ambiti del made in Italy (industria conciaria, legno mobilio, calzature ed occhialeria). Il rafforzamento registrato nel terziario si associa invece ad una nuova espansione delle assunzioni e delle posizioni di lavoro in essere nelle attività turistiche e nel commercio.

«A fronte di una quasi cronica carenza di personale, la stagione turistica ha permesso di mantenere buoni livelli occupazionali anche nel mese scorso – commenta ancora Donazzan – nell’industria invece il problema sembra incidere molto insieme ad altri elementi congiunturali non particolarmente favorevoli. Attendiamo in mesi autunnali per capire in quale direzione andrà il nostro mercato del lavoro. Nel frattempo la Regione, oltre a monitorare le tendenze e programmare azioni, è impegnata nel sostenere con tutti gli strumenti a disposizione le nostre imprese per l’inserimento di personale e per la qualificazione di quello in organico».

Il quadro

Dal punto di vista socio-anagrafico, il rafforzamento del bilancio occupazionale complessivo è trainato dalla crescita delle posizioni di lavoro in essere per le donne, i lavoratori stranieri, i giovani under 30 e gli over 55, mentre l'incremento delle assunzioni interessa soprattutto gli uomini (+2% a fronte di una stabilità delle donne) e, ancora, gli stranieri (+7%, contro invece il -1% registrato per gli italiani). Gli ingressi in condizione di disoccupazione nei primi sette mesi del 2023 sono stati complessivamente 73.900, in calo del -4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione risulta essere particolarmente marcata nel caso degli inoccupati (-11%), mentre è più contenuta per i disoccupati veri e propri (-3%), che rappresentano la principale componente dei disponibili iscritti ai Centri per l'impiego della regione.

Loading...