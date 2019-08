Lavoro, tutte le misure “a rischio” per la crisi di governo

Critici i sindacati: «Mancano i riferimenti al divieto di cottimo - sostiene la Filt-Cgil -al diritto alla disconnessione e non sono presenti le tutele sindacali, il riposo, un orario minimo garantito e un compenso dignitoso. Alla luce di queste lacune, l’unico modo per assicurare tutele e riconoscere diritti ai rider rimane il contratto nazionale della logistica».

Lo stesso decreto prevede alcune garanzie “a tempo” per i manager di Arcelor Mittal impegnati nell’attuazione del piano ambientale nell’ex Ilva, contiene le risorse per salvare lo stabilimento di Napoli della Whirlpool, per i lavoratori della Blutec di Termini Imerese, per quelli dell’ex Alcoa di Portovesme, per l’area di crisi di Isernia, proroga a dicembre dei progetti di Lsu in scadenza a ottobre e prevede la stabilizzazione dei precari di Anpal servizi. Il testo deve essere approvato definitivamente dal governo, una volta verificata l’esistenza delle coperture, e spedito alla Ragioneria dello Stato per la bollinatura, per inviarlo al Capo dello Stato per la promulgazione. Altrimenti queste norme resteranno scritte solo sulla carta.

Un analogo percorso interessa un secondo Dl sulla scuola varato «salvo intese» dal consiglio dei ministri che contiene, tra l’altro, una sanatoria per i docenti precari.

Il taglio dell’alternanza scuola-lavoro alla prova di settembre

Tra le misure del governo giallo-verde c’è il dimezzamento di fondi e ore dell’alternanza scuola lavoro. La formazione on the job è diventata didattica obbligatoria nel 2015: era fino a 400 ore nei tecnici e professionali, fino a 200 ore nei licei, ma si è passati a 90 ore nei licei, 150 nei tecnici, 210 nei professionali. I finanziamenti sono scesi da 100 a 50 milioni. Le imprese sono in allarme e chiedono un ripensamento, almeno negli istituti tecnici . In vista di settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020, molte aziende potrebbero fare marcia indietro e non partecipare ai programmi.