Lavoro Usa: 136mila nuovi posti a settembre. Disoccupazione verso i minimi da 50 anni Il dato è il benvenuto dopo che indici dell’attività manifatturiera e dei servizi avevano deluso, il primo mostrando contrazioni del settore per due mesi consecutivi di Marco Valsania

L’economia americana ha creato 136.000 posti di lavoro in settembre, meno dei 145.000 prvisti ma abbastanza per spingere il tasso di disoccupazione ancora in ribasso al 3,5%, vicino ai minimi da cinquant’anni, dal dicembre del 1969.

I salari sono aumentati, ma hanno a loro volta frenato il passo sotto il 3%, al 2,9%, dopo che l’anno scorso avevano accelerato anche fino al 3,6 per cento. Il governo ha inoltre rivisto al rialzo i dati dei due mesi precedenti, quando tra luglio e agosto sono stati creati 45.000 impieghi più delle iniziali stime.

Il dato è il benvenuto dopo che indici dell’ attività manifatturiera e dei servizi avevano deluso, il primo mostrando contrazioni del settore per due mesi consecutivi. La Federal Reserve riunirà i suoi vertici di politica monetaria a fine ottobre e le previsioni sono tuttora che possa decidere un ulteriore taglio dei tassi di interesse americani, come stimolo alla crescita e continua polizza di assicurazione contro il contagio in arrivo da indebolimenti dell’economia globale e dalle guerre commerciali. Sono però leggermente diminuite le scommesse degli investitori su due tagli dei tassi entro fine anno, scivolate al 46% dal 52 per cento.

