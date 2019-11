Lavoro Usa, dati migliori delle stime: 128mila nuovi posti

I lavoratori che sfuggono alle statistiche

Sono lavoratori che solo in qualche caso entrano nelle statistiche ufficiali della disoccupazione, non nel bassissimo tasso del 3,6% ma in quello allargato che comprende forzati del part time e degli impieghi marginali e che sono il 7% (in aumento oltretutto in ottobre dal 6,9% di settembre), pari a circa 11 milioni .

Molto più spesso sfuggono però completamente a sondaggi e rilevazioni formali, perché lavorano per periodi in posizioni temporanee e precarie che sul momento li fanno sembrare tra gli occupati. Oppure fanno parte dell’esercito della gig-economy, gli autisti di Uber o Lyft, i freelancers, i lavoratori a contratto, privi di sicurezza, benefit e gravati da paghe inadeguate. Un recente sondaggio Gallup ha trovato che la maggior parte degli americani oggi ritiene di non avere un “buon lavoro”.