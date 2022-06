Guerra in Ucraina, ultime notizie. Turchia, possibile ripresa colloqui tra Mosca e Kiev

12:57 Da Ue oltre 7 milioni a Corte penale per indagini

La Commissione Europea ha lanciato un nuovo progetto, nell’ambito dello strumento di politica estera, per sostenere le capacità investigative della Corte penale internazionale (CPI) con 7,25 milioni di euro. Il progetto, annunciato per la prima volta dall’Alto rappresentante Josep Borrell durante la sua visita a Kiev, rientra negli sforzi dell’Ue per combattere l’impunità dei crimini internazionali a livello globale. Il progetto, in particolare, aiuterà la CPI a potenziare la sua capacità investigativa per rispondere alle indagini in corso sui crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. L’Unione Europea si impegna a rendere i responsabili i perpetratori russi delle gravi violazioni del diritto internazionale e del diritto umanitario in Ucraina e continuerà a sostenere le indagini avviate dalla Corte penale internazionale in Ucraina. “Non ci può essere impunità per i crimini commessi sotto l’occupazione russa. Le indagini della Corte penale internazionale sono fondamentali per assicurare responsabilità e giustizia per gli atroci crimini commessi in Ucraina”, ha detto Borrell.