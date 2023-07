Lazio - Falconiere per un giorno in provincia di Frosinone

Una giornata da falconiere nella provincia di Frosinone. E' la proposta outdoor che permette di entrare in contatto con la natura del bosco di Paliano, in Lazio, e di scoprire il mondo dei rapaci. Accompagnati da un esperto divulgatore didattico, si può apprendere la storia della falconeria e le tecniche fondamentali per richiamare gli uccelli predatori sul braccio.

