Lazio. Divertimento, storia e antichi borghi fra Trasimeno e Bolsena

La verde Umbria può essere anche motivo di vacanza sull'acqua se la destinazione prescelta sono le rive del Lago Trasimeno, dove girovagare fra antichi borghi e le tre isolette raggiungibili in battello e immortalare lo spettacolo delle torri e delle rocche dei castelli che sorgono sulle sue sponde al calar del sole. Senza dimenticare, a pochi chilometri di distanza, le meraviglie storiche di Assisi, Spoleto e Spello. Scendendo più a Sud ed entrando in Lazio lungo la Cassia si incontra invece il Lago di Bolsena, il bacino di origine vulcanica più grande d'Europa. Siamo in provincia di Viterbo e una volta alloggiati in una delle tante strutture ricettive (campeggi compresi) disponibili in loco, il lago diventa scenario perfetto per gli sport outdoor e i tour enogastronomici e la visita ai borghi affacciati sulle sue rive e sui crinali dei monti Volsini, da Bolsena a Montefiascone (da dove si gode del panorama più bello), da Valentano a Capodimonte.

