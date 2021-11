Lazio, dottorati industriali di innovazione: presentati 155 progetti da 11 atenei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 155 i progetti pervenuti da 11 diverse università di tutto il territorio regionale. Questi i numeri che testimoniano della buona risposta da parte delle università e delle imprese del Lazio alla seconda edizione del bando per i Dottorati di Innovazione, chiuso nei giorni scorsi. L'avviso era da complessivi 5.050.000 euro, destinati a finanziare (con una quota compresa tra il 50% e il 70% della spesa ammissibile) 110 borse di studio per dare vita ad altrettanti dottorati di alta specializzazione realizzati dalle università in collaborazione sia con il mondo delle imprese (i primi 100), oppure (gli ulteriori 10) assieme alla Pubblica amministrazione regionale. Le 155 domande pervenute provengono da 11 atenei (Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Università Roma “Foro Italico”, Tuscia, Cassino e Lazio Meridionale, Lumsa, Luiss Guido Carli, Niccolò Cusano, Campus Bio-Medico, Cattolica), che hanno presentato progetti di dottorati per un valore complessivo di 10.081.811,92 euro.