Lazio, Hotel Eden

Il menù di San Valentino dello chef salutista Fabio Ciervo prevede tartare di gamberi rossi, tortelli ai ceci con calamari arrostiti, filetto di branzino con mille foglie di patata e tartufo nero, mascarpone di fiori e sambuco. Si può ordinare a casa, ritirarlo in hotel, oppure, solo per chi si ferma la notte, pranzare al Giardino Ristorante, con vista su tutta Roma. Si può aggiungere anche un rituale alla spa, una delle poche aperte a Roma: organizzata in singole suite con spogliatoio e doccia annessi, è sicura e garantisce la privacy. Menù take away e delivery (anche su Cosaporto) 200€ per due persone, bevande escluse. Pacchetto “Fuga Romantica” da 600 € a notte, compresa la cena per due persone (+ 390 € per il trattamento benessere).

www.dorchestercollection.com