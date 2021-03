«Lazio, multinazionali in pista per il post Covid»

Eppure si tratta di un pezzo di tessuto economico che non sempre ha goduto di buona stampa, indicato in alcuni casi come costituito da colossi che sfruttano solo le occasioni che offre il territorio su cui si insediano senza un impatto reale in termini di sviluppo locale. «Un altro dei punti del nostro programma – continua Santacroce – è proprio quello di invertire questo trend: aprire le porte delle multinazionali e far capire quale sia la loro importanza per il territorio».

Se Roma si candiderà all’Expo 2030/2035 – sottolinea – «pensiamo a quanto forte sarebbe la cassa di risonanza che potrebbero offrire le multinazionali. Si tratta di realtà – prosegue – in grado di generare un indotto ampio e articolato. In grado di trasferire competenze e una visione internazionale anche alle piccole e medie aziende locali. In settori come Ict, chimico-farmaceutico, automotive, alimentare e aerospazio c’è un integrazione perfetta con il territorio in grado di aumentarne la competitività e creare valore per tutta la filiera. Tra l’altro molti manager di queste grandi aziende provengono spesso dalle università della nostra Regione, a conferma delle opportunità professionali e di carriera che le multinazionali possono offrire ai nostri giovani».

Lazio e il fattore calamita

Eppure negli anni scorsi non sono mancati episodi di alcune grandi multinazionali che hanno pensato di delocalizzare una parte della loro produzione in altri Paesi, per poi tornare immediatamente sui loro passi per la elevata qualità del capitale umano del Lazio. Perché la regione, nonostante i problemi legati alla burocrazia, ha molte frecce al proprio arco.

«Certo – sottolinea la vicepresidente di Unindustria – Roma è la capitale d’Italia, un interlocutore fondamentale per ogni multinazionale. Ma le scelte di localizzazione di una grande azienda a capitale estero non sono basate sulla politica, ma sulle opportunità di mercato e sulle specificità del territorio. Il Lazio è un grande mercato, e con i suoi poli universitari e prestigiosi centri di ricerca pubblici e privati è in grado di fornire un capitale umano che ha pochi eguali in Italia. Per questo Unindustria si è fatta promotrice, attraverso la proposta del nostro presidente Angelo Camilli, di creare un Politecnico di Roma e del Lazio».

La competizione internazionale

«In questo momento storico in cui le multinazionali stanno ridefinendo la geografia globale dei loro investimenti, fondamentale è il ruolo che la Regione deve giocare per mettere in campo tutte quelle politiche economiche necessarie per garantire un ambiente attrattivo e sostenibile per le aziende presenti sul territorio e per attrarne delle nuove. Stiamo lavorando anche alla stesura di un documento che contiamo di portare alla Regione Lazio entro aprile», spiega la vicepresidente di Unindustria. «Il nostro obiettivo – aggiunge – è individuare 2-3 temi sui cui indicare le priorità per aumentare la competitività del territorio e contribuire con il nostro know how a proiettare ancora di più la Regione in un contesto internazionale. Il tutto attraverso un’analisi di benchmark che evidenzi i punti di forza e di debolezza per disegnare insieme alla Regione un contesto sempre più attrattivo per le multinazionali».