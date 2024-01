Lazio / Palazzetto Ponza

Palazzetto Ponza aprirà le porte nella Primavera 2024, un’ affascinante residenza di appena 6 stanze. Nel 2020, i proprietari hanno acquistato la residenza in stato di totale abbandono, ridotta ad un rudere, è stata totalmente restaurata e ricostruita seguendo le caratteristiche originali dei primi del 900. Il restauro conservativo ha interessato l’interno e le facciate del Palazzetto, prestando attenzione alle foto originali di archivio per ricostruire fedelmente le parti distrutte con particolare cura nella scelta dei colori delle facciate, nel rispetto delle originarie tonalità cromatiche delle case ponzesi, compresa la grotta con il ripristino dell’originaria cisterna rimessa così in funzione. Attenzione al dettaglio è stata posta nel ripristinare i cornicioni e le antiche ringhiere dei balconi, e in tutte le stanze sono state conservate le alte volte “a cupola” tipiche delle più antiche costruzioni dell’isola.. Il Palazzetto desidera essere un esempio di come l’energia green sia possibile anche a Ponza dove non sempre è così facile attuare politiche ecologiche. È stato ridotto al minimo l’uso di prodotti monouso; l’acqua, microfiltrata, è a disposizione degli ospiti in bottiglie di vetro. L’energia proviene in buona parte da pannelli fotovoltaici che alimentano l’energia per l’acqua calda e la luce. Nella antica cisterna oggetto di recupero viene raccolta acqua da utilizzare in caso di necessità senza dover ricorrere ad approvvigionamenti dall’esterno. Si ricorre ai prodotti a km 0 nella colazione e nella scelta dei vini locali del bar.

