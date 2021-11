Lazio, ripartono le esportazioni dei poli tecnologici e dei distretti industriali

Monceri (Intesa Sanpaolo): 410 miliardi di nuovo credito

Per Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione regionale Lazio e Abruzzo «il primo semestre del 2021 ha mostrato segnali di ripartenza per le esportazioni dei poli tecnologici e dei distretti industriali del Lazio. Siamo in una fase cruciale per conseguire una crescita strutturale, ma occorre rafforzare la ripresa, renderla solida nel tempo e diffusa. Come banca guardiamo con attenzione all’evoluzione del tessuto imprenditoriale regionale, cercando di intercettare le esigenze e dare supporto ai programmi di investimento delle aziende che operano nel territorio. Già prima della crisi pandemica, il nostro supporto verso le aziende del territorio andava verso il sostegno ai programmi di internazionalizzazione, alla digitalizzazione, alla transizione ecologica, temi che hanno assunto ancora più rilevanza nello scenario attuale di ripartenza post-pandemia. Voglio ricordare come Intesa Sanpaolo abbia già annunciato il proprio impegno ad attivare, nell'arco del PNRR, erogazioni nel medio-lungo termine per 410 miliardi di nuovo credito da qui al 2026».