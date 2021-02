Lazio, Roma

Nel centro di Roma, un piccolo hotel pieno di fascino con un piccolo giardino, décor elegante e un bravo chef: Gabriele Muro. Per San Valentino, prenotate camera con vista sui giardini di Palazzo Borghese, prima colazione in camera, e cena gourmet per due. Nel menù di pesce, ostriche, champagne, linguine aglio olio e calamaretti, ricciola al tandoori. Camera da 585 € + cena per due 160 € (bevande escluse).

www.hotelvilon.com