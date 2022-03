LCP Trecate e Casa di Langa vincono i Mipim Awards 2022

I punti chiave Logistica

Logistica e hotel. Due sviluppi italiani si aggiudicano i premi come migliori progetti delle rispettive categorie ai Mipim Awards 2022, gli “Oscar” dell’immobiliare, assegnati, anche quest’anno, al termine della fiera di settore – il Mipim – che si svolge a Cannes. Si tratta, per la logistica, del progetto LCP Trecate, nella categoria Best Industrial & Logistics Development, e, per l’hotellerie, di Casa di Langa, appartenente alla sezione Best Hotel & Tourism Resort.

Ad aggiudicarsi il premio con il progetto Trecate è stata Logistics Capital Partners (LCP), società specializzata nello sviluppo e gestione di moderne strutture per il settore della logistica.

«Siamo molto onorati ed emozionati – ha detto Andrea Benvenuti, managing director for construction & development di Lcp – per questo premio perché riconosce la passione e la dedizione che tutti noi abbiamo profuso in questo progetto in un momento storico di emergenza. Un progetto ricco di attenzione agli impatti sulla natura, avanzatissimo quanto a risparmio energetico e bello esteticamente. Desidero ringraziare tutto il mio team, i nostri partner Kering, DWS, The Blossom Avenue Partners, LCPartners, Techbau e FGB Studio».

«È un onore – ha sottolineato Clément Cousin, group supply chain and logistics transformation director di Kering – che il nuovo hub logistico del Gruppo in Italia sia stato premiato con un riconoscimento così prestigioso ai Mipim Awards 2022 per il miglior sviluppo industriale e logistico. Una testimonianza della vision del Gruppo nel raggiungimento dell’efficienza operativa delle nostre sedi. Costruito a tempo di record, il nuovo polo logistico globale del Gruppo a Trecate copre più di 162mila metri quadrati, e combina tecnologia e automazione all’avanguardia, modularità, innovazione sostenibile e attenzione per il benessere dei dipendenti».

«La strategia di investimento del nostro Gruppo – ha aggiunto Giuseppe Colombo, head of real estate Italia di DWS – è da tempo posizionata nella direzione di asset di altissimo livello, con caratteristiche ambientali e di sostenibilità leader nel comparto, ma anche con l’obiettivo di un costante miglioramento della dimensione e della qualità del nostro portafoglio logistico italiano».

Ad aggiudicarsi l’ambita statuetta di legno dei Mipim Awards come “Best Hotel & Turism Resort” è stata Casa di Langa, disegno firmato da Gas Studio e Parisotto + Formenton, sviluppato da Krause Group con il coordinamento del Project & Cost Management di Arcadis Italia e l’opera di costruzione di Malabaila&Arduino.

Con i suoi 42 ettari di vigneti, è un resort ecosostenibile situato tra le colline patrimonio dell’Unesco, nelle Langhe, completamente rinnovato nel rispetto dell'ambiente, della cultura locale e del paesaggio circostante, assecondando valori, colori e materiali del territorio, con attenzione e cura. Un soggiorno di lusso autentico in un boutique hotel dal cuore sostenibile, con produzione a Km zero.