Le 10 aste dell’anno sono da capogiro

Diamante bianco, ovale, D Color Flawless, 102,39 carati, (€ 13.200.000)

Estremamente raro e senza difetti, è stato venduto a Hong Kong in un'asta online organizzata da Sotheby's. Questa gemma risultava perfetta secondo ogni criterio critico e ha raggiunto le classifiche più alte sotto ciascuno degli standard con cui viene giudicata la qualità di un diamante, le cosiddette “quattro C”: colour (colore), clarity (purezza), cut (taglio) e carat (caratura, cioè peso). Il diamante più costoso del 2020 è di colore D (il grado più alto per un diamante bianco); di eccezionale chiarezza (è completamente impeccabile, sia internamente che esternamente) e ha un'ottima lucentezza e simmetria (la gradazione più ricercata per la categoria forma ovale). Questa gemma appartiene al raro sottogruppo che comprende meno del 2% di tutti i diamanti gemma, noto come Tipo IIa.

Tre prototipi di Alfa Romeo BAT, anni 50, (€ 12.600.000)

Venduti in un unico lotto durante l'asta serale online di arte contemporanea organizzata a New York da Sotheby's, i tre concept Alfa Romeo BAT 5, BAT 7 e BAT 9, ovvero Berlina, Aerodinamica, Tecnica, vennero disegnati da Franco Scaglione con carrozzeria Bertone. Furono creati per i Saloni automobilistici di Torino rispettivamente del 1953, 1954 e 1955 e sono rinomati in tutto il mondo per il loro design che approccia l'aerodinamica in modo estetico.

Andrea Mantegna, studio per «I portabandiera e l'equipaggiamento d'assedio», dal ciclo Trionfi di Cesare, 1480(€ 10.000.000)

È uno dei 20 disegni noti dell'artista ancora in mani private, ma è l'unico giunto fino a noi preparatorio per la seconda delle tele dei «Trionfi di Cesare», una serie di nove dipinti monumentali raffiguranti la processione trionfale di Giulio Cesare e il suo esercito attraverso l'antica Roma. È il ciclo pittorico più influente dell'artista del Rinascimento e fa parte della Royal Collection britannica presso l'Hampton Court Palace, alla periferia di Londra. È il disegno di Mantegna più costoso del mondo.

Georges de La Tour, La fillette au brasier, 1646 - 1648, € 4.300.000

È il più costoso dipinto antico battuto in Germania da Lempertz di Colonia e il top record per l'artista caravaggesco francese, che in vita non realizzò più di 50 dipinti ed è piuttosto raro in asta.La tela, inoltre, è l'unico dipinto notturno ancora in mani private e ha una provenienza illustre, fin dal 1975 nella collezione dell'imprenditore tedesco Hinrich Bischoff, noto appassionato e conoscitore di pittura antica nordeuropea.

Clos de la Roche Grand Cru Cuvée des Présidents, € 780.000

Il barile più pregiato dell'annuale vendita benefica di vini dell'Hospices de Beaune - che da 160 anni si svolge nella celebre tenuta vinicola di 60 ettari in Borgogna - quest'anno è stato acquistato da un collezionista asiatico. I 228 litri di nettare pregiato, racchiusi nel legno di rovere della foresta di Chambord, hanno trovato un compratore grazie al supporto di Christie's. Il ricavato sarà devoluto al personale ospedaliero di Francia e ai figli delle persone decedute di Covid 19.