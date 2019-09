Le 10 auto più vendute in Italia/Jeep Compass

Ispirata nelle forme alla Grand Cherokee, Compass condivide in realtà la medesima piattaforma della Renegade. La capacità di carico è cresciuta di 20 litri a 368 litri, ma può arrivare a 1.251 litri abbattendo i sedili posteriori vantando una superficie di carico di circa un metro quadro. Assolutamente Jeep le caratteristiche off-road con un angolo di attacco di 30º e di uscita di 33,6º, un'altezza da terra di 21,6 cm e 20 cm di articolazione delle ruote posteriori. Compass può contare su oltre 70 tecnologie per la sicurezza e l'assistenza alla guida. Sulle varianti con U-Connect da 8,4 pollici è disponibile inoltre la app Jeep Skills che consente di vedere in tempo reale cosa fa l'auto in ogni momento della guida fuoristrada.

