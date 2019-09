Le 10 auto più vendute in Italia/Smart ForTwo

La nuova ForTwo si presenta con una lunghezza invariata (2,69 m), ma cresce in larghezza di 10 cm a tutto vantaggio dell'abitabilità e del comfort. La nuova generazione accresce ulteriormente tutte le peculiarità tipiche di Smart: più maneggevolezza grazie ad un diametro di volta da primato (6,95 metri), più spazio interno e più piacere di guida grazie ai nuovi propulsori a tre cilindri e ai nuovi cambi manuale a 5 rapporti o automatico a 6 rapporti a doppia frizione con tempi di cambiata di 5 millisecondi. Notevole l'upgrade in tema di tecnologia sia in tema di sicurezza, con dotazioni di serie come come l'hill start system, il cruise control, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici ed il cross wind assist, sia in tema di connettività con Smart Cross System che permette di interfacciarsi con qualsiasi tipo di smartphone.

