Le 10 citycar più vendute / Citroen C1 646 esemplari

Si caratterizza per un design rinnovato con frontale più personale e look più incisivo. Le dimensioni da super compatta le consentono di districarsi ancora più agevolmente nel traffico grazie anche alla migliorata maneggevolezza; mentre le riviste sospensioni garantiscono comfort e tenuta di strada. Tra le dotazioni, accessori semplici da usare come il Touch Pad da 7 pollici con tecnologia Mirror Screen, il Keyless Access&Start, la telecamera di retromarcia e l'Hill Assist. Massima attenzione per consumi ed emissioni di CO2 grazie alla massa contenuta in soli 915 kg e a motorizzazioni efficienti di ultima generazione. Disponibile anche in versione Airscape con tettuccio in tela apribile.

