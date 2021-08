Le 10 citycar più vendute / Hyundai i10 1.438 esemplari

La city-car compatta i10, il più recente modello della famiglia “i” di Hyundai, progettata, sviluppata e costruita in Europa, si caratterizza per la ricca dotazione in termini di sistemi di sicurezza attiva di serie. Gli interni, disponibili in tre diverse colorazioni a seconda della versione, sono caratterizzati da una maggiore ampiezza grazie al disegno delle bocchette dell'aria che si estende alle portiere. Grazie al passo di proporzioni superiori i passeggeri della nuova Hyundai i10 godono di una maggiore abitabilità e il bagagliaio presenta un volume di 252 litri, tra i migliori del segmento. In termini di connettività la nuova i10 offre un pacchetto di sistemi con funzioni integrate nello schermo touchscreen da 8”, il più grande della categoria, e adotta la piattaforma Connected Car: il sistema Bluelink offre comfort, sicurezza e praticità di guida controllando tutto tramite app. I Live Services di Hyundai offrono informazioni su meteo, traffico e autovelox sempre aggiornate e sono integrati nel sistema di navigazione.

Per saperne di più, clicca sul listino