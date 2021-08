Le 10 citycar più vendute / Peugeot 108 348 esemplari

Peugeot 108 è una moderna citycar a tre e cinque porte offerta in due varianti di carrozzeria: berlina e decappottabile. Caratteristiche premium e massima leggerezza per questa piccola ultracompatta che ha, tra le sue carte vincenti, il keyless system che permette di sbloccare le porte e di aprire parzialmente il portellone con la semplice pressione su un pulsante ed un grande touchscreen da 7” dotato della funzione Mirror Screen, che include i nuovi protocolli di connettività MirrorLink e AppInCar. Non mancano la tecnologia a Led nella parte superiore dei gruppi ottici anteriori e l'effetto 3D in quelli posteriori. All'apertura della capote, sulla versione Top!, si alza un deflettore aero-acustico.

Per saperne di più, clicca sul listino