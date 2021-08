Le 10 citycar più vendute / Suzuki Ignis 1.280 esemplari

La Suzuki Ignis è un suv ultra compatto che si ispira nello stile alle icone Suzuki del passato e guarda decisamente in avanti per versatilità, sicurezza, prestazioni, e tecnologia. La rinnovata Ignis Hybrid offre la possibilità di scegliere tra cambio manuale e automatico, entrambi sempre in abbinamento alla tecnologia Suzuki Hybrid. Che incontra quella 4x4 Allgrip Auto nella versione a trazione integrale per garantire la massima efficienza di guida nell’uso quotidiano e il top della sicurezza nelle condizioni di strade scivolose o innevate.

