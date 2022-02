Le 10 cose da sapere per tagliare la bolletta di luce e gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un vademecum poco teorico e molto pratico per attenuare, per quanto possibile, l’impatto del caro energia sul budget familiare. Da un maggior utilizzo di lampadine al led, che hanno bassi consumi, durano molto e sono quelle che consumano meno di tutte (spesa annua media di 2 euro per 1000 ore) all’uso combinato di forno a microonde e cucina tradizionale, così da consentire di ridurre tempi di cottura e quindi uso di gas.

La corsa dell’inflazione

Sono alcune delle “dritte” che l’associazione dei consumatori Altroconsumo dà a consumatori e famiglie in questa fase in cui, secondo le stime preliminari dell’Istat, a gennaio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). E il caro energia è uno dei fattori alla base della corsa dell'inflazione.L 'ulteriore e marcata accelerazione dell'inflazione su base tendenziale, infatti, è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare a quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +93,5%), e in misura minore ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +23,1%). E nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana di gennaio è lo stesso ente statistico a mettere in evidenza che le aspettative sull'andamento dei prezzi nei prossimi mesi sono al rialzo.

Ecco pertanto dieci accorgimenti quotidiani che potrebbero aiutare a risparmiare qualcosina.

La cottura del cibo: meno forno, più microonde

Il primo passo per risparmiare sulla bolletta della luce è utilizzare gli elettrodomestici nel modo corretto. Per capire quale questo modo sia, basta tenere a mente qualche considerazione. Partiamo dal forno: consuma molto (quello a gas un po’ meno), ma se si riesce a fare una cottura combinata con fornelli o microonde si può risparmiare su tempi e bolletta, in alternativa si può valutare di acquistare un modello combinato. È opportuno evitare i modelli più grossi, di larghezza 90, perché per scaldarli si usa il 150% di energia in più rispetto al modello da 60 cm. Non va messo accanto al frigo e occorre pulirlo periodicamente (non serve acquistarne uno pirolitico che si autopulisce perché è costoso ed energivoro).

Il lavaggio dei piatti: usare la lavastoviglie a pieno carico

La lavastoviglie va usata a pieno carico utilizzando il lavaggio eco anche se è più lungo. Se si ha fretta, si può utilizzare un programma normale, ma con temperature più basse e se il programma lo permette si può escludere l’asciugatura che è una fase estremamente energivora.