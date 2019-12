Le 10 foto della politica 2019/20 marzo: nave Diciotti, il Senato dice no al processo per Salvini

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2018 la nave “Diciotti” salva 190 migranti nella zona Sar (Search and Rescue) maltese. L'imbarcazione della Guardia Costiera rimane dieci giorni in mare prima di ottenere il via libera per l'approdo a Catania. Per quella vicenda Matteo Salvini, allora ministro dell'Interno, viene indagato con l'accusa di sequestro di persona. Il tribunale dei ministri chiede di poterlo processare ma il 20 marzo di quest'anno il Senato, con il placet dei Cinque Stelle, nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del leghista. Il Governo tiene ma per superare lo scoglio psicologico della maggioranza politica, la fatidica quota 161, deve ricorrere all'appoggio di Forza Italia, Fratelli d'Italia, gruppo misto e autonomie. Il Movimento 5 stelle però vacilla e fa i conti con gli ortodossi.