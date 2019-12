Le 10 foto della politica 2019/Boom della Lega alle Europee: Salvini bacia il crocifisso

(ANSA)

Il 27 maggio il leader della Lega Matteo Salvini si presenta in conferenza stampa nella sede milanese del partito a via Bellerio per commentare i primi risultati delle elezioni Europee, che registreranno un'importante affermazione del Carroccio, con in mano il rosario. Nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, bacia il crocifisso.