Le 10 foto della politica 2019/Ex Ilva, Conte tra gli operai a Taranto

(ANSA)

Venerdì 8 novembre. Il gruppo franco-indiano ArcelorMittal si dice pronto ad abbandonare lo stabilimento siderurgico ex Ilva a Taranto. Il capo del Governo Giuseppe Conte si reca nella città pugliese per incontrare gli operai. «Parlerò con tutti ma con calma», spiega il presidente del Consiglio al suo arrivo davanti ai cancelli dell'Ex Ilva, dove è atteso da molti cittadini ed operai. All'ingresso si crea una certa ressa. Ne consegue un botta e risposta con alcuni cittadini che gli chiedono di chiudere l'impianto. «Non ho la soluzione in tasca - sottolinea il premier -. Vedremo nei prossimi giorni. Conte partecipa al Consiglio di Fabbrica, quindi visita l'altoforno due, a rischio spegnimento.