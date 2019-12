Le 10 foto della politica 2019/In piazza la protesta anti Salvini: le sardine riempiono Piazza Maggiore a Bologna

(ANSA)

Giovedì 14 novembre. Nelle stesse ore in cui Matteo Salvini interviene dal palco del PalaDozza per presentare la candidatura alla presidenza dell'Emilia Romagna di Lucia Borgonzoni - si va alle urne il 26 gennaio - 15mila persone secondo gli organizzatori (quattro trentenni) si danno appuntamento in piazza Maggiore a Bologna. Una manifestazione che nasce sulla spinta di un flash mob via Facebook in contrapposizione alla manifestazione di impronta salviniana. Uno accanto all'altro, si presentano in piazza con una sardina disegnata su tanti cartoni. Nasce così il movimento delle sardine.