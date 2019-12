Le 10 foto della politica 2019/L’intervento in Aula al Senato di Conte e il j’accuse a Salvini

Martedì 20 agosto. Dopo la decisione della Lega di depositare una mozione di sfiducia in Senato (che sarà successivamente ritirata), il capo del governo giallo verde Giuseppe Conte interviene in aula a Palazzo Madama. Seduto alla sua destra nel banco del Governo, Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio pronuncia un discorso molto critico nei confronti del vicepremier. Lo accusa di aver provocato la crisi solo per «interessi personali e di partito». «Ti ho sentito chiedere pieni poteri e invocare le piazze a tuo sostegno - rincara -, questa tua concezione mi preoccupa». Ancora: «Mostrare il rosario è simbolo di incoscienza religiosa». Salvini, attacca l'”avvocato del popolo”, ha «rivelato scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale». «L'azione di governo si arresta qui», aggiunge Conte. Dopodiché, sale al Quirinale e rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. La crisi, a questo punto, è ufficiale. Salvini effettuerà l'intervento di replica dai banchi della Lega.